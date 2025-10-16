-
Честваме 113 години бойна авиация в България
-
България с най-големия ръст на фалшивите банкноти от 15 години насам
-
Тагарев: Стратегията на Украйна има ефект - накара Русия да внася бензин, а преди захранваше цяла Европа с нефт
-
Адвокат Деян Драгиев: За незаконните постройки в Елените отговорност може да носят и държавни органи
-
Може ли забраната за ползване на социални мрежи от деца да ги опази от дигиталните капани
-
Европа стартира военни проекти за дронове и отбрана във въздуха
Подобно желание е заявявано и друг път от опечалени близки
Родители на загинали на пътя деца за втори път искат среща с членовете на Съдийската колегия на ВСС. Те настояват те да ги изслушат и да предприемат конкретни мерки за по-бързо и справедливо правораздаване по дела за тежки пътни инциденти.
Сред тях са бащата на Сияна - Николай Попов, родителите на 15-годишния Филип и Петя Иванова от „Ангели на пътя”.
„Смятаме, че липсва справедливост в решенията на българския съд. Издават се несъразмерни присъди. За различни престъпления, които са значително по-малки от убийство, се дават по-тежки присъди, отколкото за убийство. Няма да допуснем всички убити български деца да останат едни снимки на стената”, заяви бащата на загиналата в катастрофа Сияна.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни