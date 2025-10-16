Президентът Румен Радев обяви, че слиза от автомобилите на НСО и ще ползва личната си кола. Това ще се случва, когато трябва да бъде придружаван от хора от администрацията си. Изявлението му идва след като парламентът реши, че служителите на президентството нямат право да ползват националната служба за охрана.

Сигурността на президента: Как ще бъде охраняван Румен Радев при пътуване с личния си автомобил

Румен Радев коментира и острата реакция на лидера на ГЕРБ в централната на партията преди дни.

Дни след като лидерът на ГЕРБ разкритикува почти всички - от своите, през партньорите си в управлението и премиера, до председателя на Народното събрание и президента, последва реакция и на държавния глава.

"Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Никой досега не си е позволявал да се държи толкова унизително с български премиер.А основната фигура в парламентарната република – председателят на Народното събрание, бе сведена до плод и зеленчук", заяви президентът.



И още - след решението на парламента да свали администрацията на президента от колите на НСО, Радев заяви, че ще бъде солидарен. Оттук нататък при събития, на които го придружават от администрацията, той също ще бъде с личната си кола, а не в тази на службата за охрана. Готов е и на следваща крачка.



"Нямам право да се откажа от личната си охрана по закон. Ако депутатите приемат този закон, нека стигнат до края, аз ще се откажа. Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Оформил съм ценностната си система сред хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност не са празни", посочи още Радев.

От парламента последва реакция на вносителите на промените.



♦ "Това е пълен популизъм. Румен просто трябва да слезе от колите, защото в момента си прави партия. Трябва да го знаете, имам всички данни за това и по места. Моите структури ме информират. Не е почтено и ако има някаква доблест - днес да подаде оставка, да си направи партия, да я развива и когато има избори да участва в тях", заяви Делян Пеевски.

"ДПС-Ново начало" внесе законопроект: Президентът, премиерът и председателят на НС да могат сами да се отказват от охраната си​



"Може да е популизъм, но е справедливо решение. И ако те наистина са последователни в решенията си, и смятат, че е нормално хора да вършат държавна дейност с лични автомобили, то нека стигнат докрай. Нека слязат от лимузините – така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели", коментира още Радев.



От опозицията отново заявиха, че не виждат причина президентската администрация да бъде без служебни автомобили.

♦"Всички политици трябва да се откажат от служебните си автомобили. За презедента, председателя на НС и премиера това не трябва да важи, те трябва да бъдат охранявани от НСО", коментира Ивайло Мирчев.

♦ "Жалка е ситуацията да накара Радев или който и да е президент да не може да отиде някъде с администрацията си. ГЕРБ ползват 30 коли на НС, ние една", каза Радостин Василев.