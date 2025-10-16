Президентът Румен Радев се отказва от използването на служебните автомобили, осигурени от Националната служба за охрана (НСО). Това означава, че още през следващите дни държавният глава ще се появи на официални събития, придвижвайки се с личния си автомобил.

Решението предизвика интерес както по политически, така и по практически съображения – как ще бъде гарантирана сигурността на президента, когато той не ползва бронирани автомобили, а собственото си превозно средство.

Румен Радев: Основната фигура в парламентарната република - председателят на НС, е сведена до плод и зеленчук

От НСО отговориха лаконично на запитване по темата: „НСО ще продължи да прилага Закона за НСО такъв, какъвто е“. В допълнение, от службата уверяват, че президентът ще бъде охраняван по начин, който не допуска компромиси със сигурността и безопасността, независимо от използвания автомобил.

Според публичните имотни декларации семейство Радеви разполагат с два лични автомобила. Единият е на името на президента, закупен през 2014 г. за 3300 лв., а другият е на съпругата му Десислава Радева, със стойност 7000 лв.

"ДПС-Ново начало" внесе законопроект: Президентът, премиерът и председателят на НС да могат сами да се отказват от охраната си

Очаква се през следващата седмица да се състои първото официално събитие, на което президентският кортеж ще включва личния автомобил на държавния глава. Как ще изглежда новият президентски кортеж – обществото ще види с очите си още в близките дни.