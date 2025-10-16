ПГ на "ДПС-Ново начало" внесе в Народното събрание проект за промяна в Закона за НСО, която да даде възможност на охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер, сами да се отказват от личната си охрана. От формацията съобщават, че инициативата е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че иска да се откаже от охраната си, но законът не му позволява.

"Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО. Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери. Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", казват от "ДПС-Ново начало" в свое прессъобщение.

Припомняме, че по-рано днес президентът се отказа от служебния си автомобил при изпълнение на задълженията си като държавен глава , като считано от 20 октомври, той ще използва личното си возило. Това ще се случва, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват собствените си коли за изпълнение на служебни ангажименти.

Решението му представлява акт на солидарност след решението на НС автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция.

