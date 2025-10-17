Пореден ден без кворум в парламента и нови словесни престрелки по върховете на държавата. До какво ще доведат трусовете на политическата сцена анализират политологът Цветанка Андреева и журналистът Силвия Великова в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Цветанка Андреева всичко, което се случва в момента, е резултат от политическата криза. Тя коментира, че съдебните проблеми са следствие от политическите решения. „Според мен съдебните проблеми са по-скоро проблеми на политиците. Изисква се консенсус от съвсем различен тип – такъв, който в условия на криза, а и сега, изглежда невъзможен, освен ако не се постигне едно по-широко, смислено мнозинство”, заяви тя.

Парламентът няма да заседава трети пореден ден заради липса на кворум

В допълнение Андреева акцентира върху ролята на президента като обединител на нацията, който трябва да подпомогне изграждането на платформа за политически диалог. „Ако той има реални функции, би трябвало да се ангажира с този проблем – да изгради платформа, върху която политиците да могат да стъпят и да вземат важните решения. Защо иначе президентът има представителни функции?”, попита тя.

Силвия Великова коментира как няколко пъти е имало провокации към политиците, включително и към министъра на правосъдието, относно това защо не задвижват процедурата по избиране на нов Висш съдебен съвет. „Срокът изтече с изтичането на 6-месечния ограничителен период на Сарафов и Чолаков. Именно в рамките на този срок трябваше да бъде задвижена процедурата за избор на парламентарната квота. Смятам, че ще спечели онзи, който провокира започването на тази процедура – дори тя да стигне до парламента и бъде провалена. Важното е да се направи опит, за да стане ясно кой саботира избора на нов ВСС”, каза тя.

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

Политологът анализира и темата за възможни предсрочни избори. „Пеевски не само затвори темата за третата алтернатива – именно избори, но ни остави с две възможности: или преформатиране, или правителство с мандата на ГЕРБ при въртележка. Какво ни казва Пеевски? „Радев да прибира кетъринга и шампанското”. Тоест, той допуска, че при предсрочни избори президентът ще има повод да извади кетъринга и шампанското. Това е сериозен сигнал, че не се върви към избори в момента. Друг е въпросът как точно ще се случи това преформатиране. Дали ДПС ще влезе в управлението със своя авторитет, като втора политическа сила след ГЕРБ? С кого ще управлява? Или ще остане в сегашната си позиция – да осигурява мнозинство отстрани?”, добави още Великова.

Чуйте целия разговор във видеото.

Редактор: Петър Иванов