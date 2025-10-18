Осъденият за двойното убийство пред дискотека „Соло” през 2009 година Илиян Тодоров е завел дело, с което се прекратява дължимото от него обезщетение на родителите на Кирил Въжаров. Това става ясно от решение на Софийския градски съд. Дължимото е погасено по давност.

Защо така наречената кръвнина се изплаща в изключително редки случаи? Отговорите търси Мариета Николаева.

Нощта срещу 18 април 2009 г., близо до Съдебната палата. Пред несъществуващата вече дискотека „Соло“ възниква спор между две групи младежи. При конфликта 21-годишният хокеист Кирил Въжаров е прободен фатално и издъхва на място. Неговият приятел Васил Александров умира на път за болницата. Ранено е и трето момче, което оцелява.

„На един рожден ден, на който беше синът ми, на негов приятел, който също почина, на излизане от дискотеката едно трето момче се спречка с друга компания до Съдебната палата. Впоследствие един младеж с неуравновесена психика минава и ги наръгва в гърба. Моят син е починал на място, другото момче – на път за болницата. Обадиха ми се. Един телефонен разговор и ти се обръща целият живот. Не се свиква с това. Научаваш се по друг начин да живееш“, казва Михаил Въжаров, баща на Кирил.

За двойното убийство е осъден Илиян Тодоров. Той обаче напуска България и се укрива с години. Преди година е екстрадиран и вече изтърпява доживотната си присъда. Освен нея, съдът постановява да изплати обезщетения по 150 000 лева на родителите на двете момчета. Те също не са получили абсолютно нищо.

„Интересно – докато беше в затвора, на негово име имаше кола и апартамент. Не можаха да ни обяснят как, но вкараха нотариус в затвора и успяха да продадат апартамента и леката кола, за да няма нищо на негово име", обясни Михаил Въжаров.

Нито стотинка от отсъденото обезщетение не са получили и те. Нещо повече. Не само, че не е платил обезщетението, постановено от съда, но Илиян Тодоров е завел дело срещу родителите на убитото от него момче. С него иска обезщетението, което той им дължи, да бъде погасено по давност. И Софийският градски съд постановява, че той вече не им дължи така наречената кръвнина. Въпреки аргументите на адвокатите им, че той е бил в неизвестност и обективно спрямо него не е можело да бъдат предприемани изпълнителни действия.

Родителите на убития Кирил Въжаров няма да обжалват решението на Софийския градски съд, с което Илиян Тодоров вече не им дължи обезщетение. Сега очакват решението дали трябва да заплатят и разноските по този процес.