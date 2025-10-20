Втори ден от визитата на унгарския президент Тамаш Шуйок в България. Той беше посрещнат от българския си колега Румен Радев с официална церемония на Паметника на незнайния воин.

И днес българският държавен глава беше с цивилен автомобил. По протокол при подобна визита българската страна предоставя автомобили за чуждата делегация. Според новия закон обаче президентът на България не може вече да се възползва от такава привилегия.

Президентът Румен Радев ще бъде с личния си автомобил на официално събитие, а не с колите на НСО

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Двамата президенти разговаряха по теми като енергетика, отбрана и разширяването на Европейския съюз. Унгария определи България като изключително важен партньор по отношение на газовите доставки. Радев пък беше категоричен, че страната ни няма промени мнението си по отношение на приемането на РС Македония в ЕС.

​„България е много важен съюзник за Унгария. Както аз, така и цялата унгарска държава оценяваме приятелството на президента. То се чувства не само на високо държавно ниво, но и в обществените и политическите връзки във всеки един аспект”, заяви Шуйок.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Темата за мира в Украйна също беше засегната: „Унгарската страна не се отклони от своята рационална и последователна позиция за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация във въоръжаването. В резултат на тази рационална позиция, съвсем естествено сега Будапеща ще бъде домакин на очакваната от всички нас среща между президентите Тръмп и Путин”, подчерта Радев.

Припомняме, че в неделя в Смолян Радев посрещна унгарския си колега по случай Деня на българо-унгарското приятелство.