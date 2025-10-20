ПГ на "ДПС - Ново начало" призова министъра на финансите да се осигури финансов ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация.

Призивът е във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, след които президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация. От формацията припомнят, че досега служителите на Президентството бяха единствената държавна администрация, която използваше автомобилите на Националната служба за охрана.

От "ДПС-Ново начало" изпратиха писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал. Това трябва да се случи с постановление на Министерския съвет.

Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време.

"Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури, и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика", допълват от "ДПС-Ново начало".

"Евтините PR номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки. Демонстрации, които компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите, е откровена демагогия и лицемерие", пишат още от "ДПС-Ново начало".

