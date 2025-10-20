Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол в София е връстник на жертвата, съобщиха от СДВР. Той е бил хванат около полунощ след часове издирване. Открит е и един свидетел.

Очевидци на инцидента споделиха за NOVA, че всичко се развило много бързо и никой не успял да види какво точно се случва.

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Медицински екип пристигнал на мястото 4 минути по-късно.

Снимка: Методи Андонов, NOVA

Престъплението е извършено пред киното на последния етаж на мола. Служителка на съседното магазинче чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и се виждало, че е намушкано.

15-годишно момче почина, след като беше намушкано в мол в София (СНИМКИ)

Очевидци споделиха, че всичко се е случило много бързо. Те обясниха за NOVA, че в мола много често се събират такива групички и постоянно има скандали и сблъсъци. Затова на повечето хора подобни ситуации не им правят впечатление. Пред входа на мола винаги има полицейска кола заради честите конфронтации.

Снимка: Петър Антонов, NOVA

До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.

Треньорът на починалото момче: Много кротко и усмихнато дете

Много кротко дете, малко говори, непрекъснато се усмихваше, много добро дете. Това сподели в ефира на “Здравей, България” треньорът на намушканото в столичен мол 15-годишно момче Кристияна Колева.

“Той е мой спортист, той е наше дете, състезател на спортен клуб “Херкулес”. Вчера го чаках на тренировка, но той не дойде. Звънях по телефоните и едва снощи разбрах от един мой друг спортист”, сподели Колева.

По думите ѝ детето се е преместило да живее в квартала след аерогарата. “Аз го закарах с багажа, остана при майка си там. И оттогава почнаха едни проблеми да не идва и да закъснява. Хвана се с брат си, убедена съм, че той е замесен”.

“Аз му казах: “Краси, моля те, не се виждай с брат си, ще имаш проблеми”. Сега съжалявам, че не го дръпнах, че не се намесих”, коментира треньорът.

Тя сподели, че е говорила с него до много късно предната вечер. “Много кротко дете, малко говори, непрекъснато се усмихваше, много добро дете”, допълни тя.

Охраната на мола сподели, че такива инциденти не се случват често

Мениджърът на мола Цветомир Арсов сподели, че се оказва пълно съдействие на разследващите органи.

“Такива инциденти не се случват често. Всичко е нормално, може да се провери в СДВР и в Трето районно. Аз съм гледал част от записите, но не мога да коментирам нищо”, допълни Даниел Нейков, който е началник на охраната на мола.

По думите му всички действия на охраната са съгласно изготвените нормативни документи и плана за охрана.

“Евакуация не е имало. Осигурила се възможност на разследващите екипи да си свършат работата”, допълни Нейков.

Арсов сподели, че заедно с управителите на мола ще преценят какви действия е редно да вземат. “По принцип нямаме фейсконтрол на входа, но гледаме когато има някой съмнителен с качулка, охраната веднага да реагира и го обискира”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Репортер: Методи Андонов