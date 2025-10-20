-
Социологът коментира действията на ГЕРБ през изминалата седмица
Случилото се през изминалата седмица не беше буря в чаша вода. Усети се като сериозна правителствена криза, както и такава между коалиционните партньори. Настоящата криза беше преодоляна, но няма гаранция, че такава няма да се повтори. Това каза социологът Евелина Славкова в „Интервюто в новините на NOVA”.
Има много елементи, които се насложиха, и доведоха до това, което се случи на политическия терен през изминалата седмица, каза тя.
"Това, което каза Бойко Борисов, беше по повод резултатите в Пазарджик. ГЕРБ и лидерът на партията търсеха ситуация, в която да направят своят разказ на събитията. Имаше и резултати – Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет, в Народното събрание спря да има кворум. Това беше опит ГЕРБ да докаже, че не е изяден и още е първа политическа сила и управлява", посочи още Славкова.
Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата
По нейни думи днес стана ясно, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да работи по начина, по който е действало досега – като гарант за това мандата на това правителство.
Социологът каза още, че друго, което се е изяснило от действията на „ДПС-Ново начало”, е, че формацията няма да подкрепи смяна на премиер, както и на част от министрите.
Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората
Славкова допълни, че вероятно ИТН няма да се съгласят с част от настоящите „договорки”.
Тя обаче подчерта, че остава въпросът дали ще има смяна на министри, а също така и на председателя на Народното събрание.
