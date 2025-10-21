Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (21.10.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (21.10.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (21.10.2025 - обедна) Прогноза за времето (21.10.2025 - обедна) 21 октомври 2025 12:54 Прогноза за времето (21.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (20.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (20.10.2025 - сутрешна) Изпращаме октомври с променливо време Прогноза за времето (19.10.2025 - обедна) Прогноза за времето (19.10.2025 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Калина Петкова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Насилието между деца: Как превенцията да заработи ефективно Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“ „Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“ Даниел Митов ще се срещне с ръководствата на моловете в София Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство За по-малко инсулти: Лекари с Национален план за мозъчните заболявания Заради забавено правосъдие: Близки на загинали в катастрофи организираха протест в Плевен МОН свиква извънредно съвещание за сигурността в училищата Протест пред Съдебната палата в Пловдив преди делото за убийството на Ангел Здравков Управление на управлението: Ще се стигне ли до промени в състава на редовното правителство Киселова: Миналата седмица беше урок за всички нас. Парламентът ще заработи още утре Има ли нужда от промяна в Изборния кодекс Един от петима шофьори - с увредено зрение, без да го осъзнава Съдът остави в ареста обвинения за тежката катастрофа с АТВ в София Компенсациите за тока: Какъв трябва да бъде размерът на държавната подкрепа Камион се преобърна на магистрала "Марица", затвориха движението за няколко часа Румен Радев: Правителството го е страх да заседава, а парламентът - да събере кворум Мъж с 2.40 промила алкохол в издишания въздух катастрофира с тротинетка в Бургас Назначени са български посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан Пеевски и Борисов - промяна в лидерството или партньорство Австрия и еврото: Икономическите ефекти след смяната на шилинга с единната валута След като студент постави детски фигури на опасни пешеходни пътеки: Ще бъдат ли премахнати макетите Бивш мениджър по сигурността: В моловете няма достатъчно охрана. Камерите са стари, има твърде много мъртви зони Жена твърди, че пиян полицай е предизвикал катастрофа в Перник „Без справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб“: Близките на 15-годишния Красимир искат доживотен затвор за задържания Шофьор загина при катастрофа с три автомобила между Златица и Челопеч Блок в Добрич пропада заради наводнения от отпадни води (ВИДЕО) Промяна в движението на „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради ремонти Съветът за съвместно управление на среща в търсене на нова формула на кабинета "Желязков" Все повече бебета се раждат преждевременно: Какви са рисковите фактори Експерти: Забраната на TikTok и Facebook за деца до 15 г. няма да спре агресията Героите в бяло и малките чудеса: Историята на Полина Събева, родила преждевременно КЗК образува открито производство срещу администрацията на президента Започна ремонт на магистрала „Хемус“ Евелина Славкова: Кризата в управлението е преодоляна, но липсват гаранции, че няма да се повтори Сигурността в моловете: Кой проверява посетителите за ножове или други опасни предмети Цветомир Николов: Унгарска и азербайджанска компании - основните претенденти за купувачи на „Лукойл” Румен Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан Откриха потънал параход край Созопол на близо 200 години Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията Илко Семерджиев: България ще сложи край на прехода с влизането в еврозоната от 1 януари Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща Аркади Шарков: Правилното решение е увеличаването на здравната вноска да стане поетапно Таксиметровите организации в София предложиха 18,6% ръст на минималните тарифи Проверки на КЗП и НАП на софийското летище установиха нарушения при обявяване на цени в евро Росен Желязков: Продължаваме да развиваме двустранните отношения с Унгария Излязоха пробите за алкохол на загиналите в катастрофа край Созопол Експерти започват седмично наблюдение на кафявата мечка ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА