Очаква се Прокуратурата да даде информация по разследването на тройното убийство в Бургаско.

Във вторник в Районното управление – Руен бил получен сигнал за това, че в село Люляково 25-годишен мъж прострелял леля си, майка си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Въпреки нараняването, момчето успяло да избяга извън къщата и да съобщи за случилото се.

Като филм на ужасите: Тройно убийство след стрелба и палеж в Бургаско, задържан е роднина на жертвите



Изпратеният полицейски екип установил, че къщата гори. След потушаването на пожара са открити три овъглени тела.

Мотивите за престъплението тепърва ще се изясняват.

Редактор: Ивайла Митева