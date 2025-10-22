Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (22.10.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (22.10.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (22.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (22.10.2025 - сутрешна) 22 октомври 2025 07:04 Прогноза за времето (21.10.2025 - обедна) Прогноза за времето (21.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (20.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (20.10.2025 - сутрешна) Изпращаме октомври с променливо време Прогноза за времето (19.10.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Митева Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Психиатър: Родителите да бъдат привлечени като съпричастни към престъпно деяние на детето си Защо търговските центрове не искат да сложат металдетектори на входовете си Активист за училището, в което намушкаха дете: Етническа заблуда ще е, ако се сложи металдетектор Убийството в столичен мол: Днес става ясно кога ще продължи заседанието по мярката на обвинения младеж Очаква се прокуратурата да даде повече информация за тройното убийство в Бургаско Изслушват МВР и ДАНС в НС заради вота в Пазарджик Ще има ли кворум в парламента днес Родители на загинали в катастрофи: Присъдите на виновниците или липсват, или са символични Психолог: Агресията при младите е лавина, децата са лакмус за болното ни общество Колко ще ни струва да се качим на такси в столицата от 1 януари „Челюсти”: Какво ще е бъдещето на кабинета „Желязков” Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер Ангел Найденов: Повечето пари в армията решават проблема с некомплекта Огнян Минчев: До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза На задържания за убийството в мол му прилоша в съда, линейка го откара в болница Манол Генов: България подкрепя визията на ЕК за устойчиво управление на океаните и моретата След гонка: Задържаха чужденец с девет нелегални мигранти край Пасарел ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание МВР се срещна с висшия мениджмънт на моловете в София Димитър Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива на външните сътресения Таксите в образованието ще се обявяват в лева и евро По 15 000 лв. ще получат наследниците на загиналите при наводненията Назначиха охрана на бития прокурор и семейството му Насилието между деца: Как превенцията да заработи ефективно Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“ „Социалдемократи“ напусна коалиция „БСП – Обединена левица“ Даниел Митов ще се срещне с ръководствата на моловете в София Прогноза за времето (21.10.2025 - обедна) Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство За по-малко инсулти: Лекари с Национален план за мозъчните заболявания Заради забавено правосъдие: Близки на загинали в катастрофи организираха протест в Плевен МОН свиква извънредно съвещание за сигурността в училищата Протест пред Съдебната палата в Пловдив преди делото за убийството на Ангел Здравков Управление на управлението: Ще се стигне ли до промени в състава на редовното правителство Киселова: Миналата седмица беше урок за всички нас. Парламентът ще заработи още утре Има ли нужда от промяна в Изборния кодекс Един от петима шофьори - с увредено зрение, без да го осъзнава Съдът остави в ареста обвинения за тежката катастрофа с АТВ в София Компенсациите за тока: Какъв трябва да бъде размерът на държавната подкрепа Камион се преобърна на магистрала "Марица", затвориха движението за няколко часа Румен Радев: Правителството го е страх да заседава, а парламентът - да събере кворум Мъж с 2.40 промила алкохол в издишания въздух катастрофира с тротинетка в Бургас Назначени са български посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан Пеевски и Борисов - промяна в лидерството или партньорство Австрия и еврото: Икономическите ефекти след смяната на шилинга с единната валута След като студент постави детски фигури на опасни пешеходни пътеки: Ще бъдат ли премахнати макетите Бивш мениджър по сигурността: В моловете няма достатъчно охрана. Камерите са стари, има твърде много мъртви зони Жена твърди, че пиян полицай е предизвикал катастрофа в Перник ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА