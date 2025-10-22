Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (22.10.2025 - обедна емисия) Начало България Прогноза за времето (22.10.2025 - обедна емисия) Начало Времето Прогноза за времето (22.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (22.10.2025 - обедна емисия) 22 октомври 2025 12:40 Прогноза за времето (22.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (21.10.2025 - обедна) Прогноза за времето (21.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (20.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (20.10.2025 - сутрешна) Изпращаме октомври с променливо време Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Петър Иванов Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Четирима души, сред които две деца, пострадаха при катастрофа в Гоце Делчев 30% ръст на иззетите фалшифицирани стоки в ЕС за две години Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за мним ремонт на покрив Карлос Насар с разтърсващо признание: Приех, че треньорът ми не е мъртъв Задържаха двама в Пернишко за убийства на кучета Формулата на властта: Кои са основните играчи в политическия сюжет "ДПС - Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, политолози виждат временно успокояване на кризата Близо 28% от българските фирми предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения Двама загинаха при катастрофа в Ямболско Парламентарна комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата Вътрешният министър откри конференция на Европол за онлайн престъпления Лувърът отвори врати за първи път след кражбата на бижута Митов за разследването на нападението срещу прокурор: Работи се по различни версии „Величие“ иска пълно ръчно преброяване на изборите в Пазарджик Мъж пострада тежко в цех в Смолянско, транспортираха го с хеликоптер до София Красимир Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища Радостин Василев: Бойко Борисов е унищожен ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС Собствениците на опустошените жилища в Елените решават дали да заведат колективен иск „Числата на седмицата”: Една трета от българските медици - в предпенсионна възраст ПП-ДБ: Имаме план отпор, който ще следваме. Ще покажем, че сме алтернатива на статуквото Експерти за политическата криза и напрежението между управляващите ''Възраждане" не подкрепя идеята за ротация на председателя на НС „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него Психиатър: Родителите да бъдат привлечени като съпричастни към престъпно деяние на детето си Защо търговските центрове не искат да сложат металдетектори на входовете си Активист за училището, в което намушкаха дете: Поставянето на металдетектор ще бъде етническа заблуда Прогноза за времето (22.10.2025 - сутрешна) Убийството в столичен мол: Днес става ясно кога ще продължи заседанието по мярката на обвинения младеж Очаква се прокуратурата да даде повече информация за тройното убийство в Бургаско Изслушват МВР и ДАНС в НС заради вота в Пазарджик След седмица на блокаж: Парламентът събра кворум и възобнови работа Родители на загинали в катастрофи: Присъдите на виновниците или липсват, или са символични Психолог: Агресията при младите е лавина, децата са лакмус за болното ни общество Колко ще ни струва да се качим на такси в столицата от 1 януари „Челюсти”: Какво ще е бъдещето на кабинета „Желязков” Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер Ангел Найденов: Повечето пари в армията решават проблема с некомплекта Огнян Минчев: До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза На задържания за убийството в мол му прилоша в съда, линейка го откара в болница Манол Генов: България подкрепя визията на ЕК за устойчиво управление на океаните и моретата След гонка: Задържаха чужденец с девет нелегални мигранти край Пасарел ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание МВР се срещна с висшия мениджмънт на моловете в София Димитър Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива на външните сътресения Таксите в образованието ще се обявяват в лева и евро По 15 000 лв. ще получат наследниците на загиналите при наводненията Назначиха охрана на бития прокурор и семейството му ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА