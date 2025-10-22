Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията и Асоциация „Активни потребители” започват съвместни действия за засилен контрол по време на предстоящите промоционални кампании „Черен петък” и свързаните с тях инициативи като „Черен уикенд”, „Черна седмица” и т.н.

Основната цел е защита на потребителите и предотвратяване на нелоялни търговски практики, които изкривяват пазара и нарушават конкурентната среда, съобщиха от КЗК.

►Комисията за защита на конкуренцията​

КЗК ще следи внимателно всички форми на заблуждаваща реклама – включително некоректни послания, подвеждащи намаления и изкуствено завишаване на цените преди обявяване на отстъпка. Комисията ще проверява дали търговците ясно посочват стара и нова цена, дали процентът на намалението е реален и дали има достатъчни количества от рекламираните стоки.

Не се допуска представянето на стандартни услуги като „ексклузивни” оферти – например безплатна доставка или обичайни срокове за връщане. При наличие на данни за измамна реклама КЗК ще се самосезира и ще предприема санкции срещу недобросъвестните търговци.

Има ли надценка от близо 90% на хранителните стоки у нас

„Съвместните превантивни действия на институциите имат положителен ефект и водят до успокояване на пазара и недопускане на напрежение сред потребителите”, заяви зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

►Комисията за защита на потребителите

От своя страна КЗП ще следи дали обявените намаления са реални, както и за спазването на изискването за двойно обозначаване на цените – в левове и евро. Инспекторите ще контролират и за подвеждащи практики, които създават изкуствено чувство за спешност сред клиентите.

„Потребителите трябва да могат да направят информиран избор, а не да бъдат подтиквани чрез подвеждащи послания. При всяко нарушение да не се колебаят да ни сигнализират", посочи и.д. председателят на КЗП Александър Колячев.

Проверки на КЗП и НАП на софийското летище установиха нарушения при обявяване на цени в евро

Той напомни, че при пазаруване от онлайн магазини извън ЕС правата на потребителите може да не са защитени в същата степен, както според европейското законодателство.

►Комисията за регулиране на съобщенията

КРС ще следи дали поръчаните стоки достигат навреме и коректно до потребителите чрез куриерските и пощенските оператори.

„КРС ще организира срещи с куриерските фирми за обсъждане на нивото на обслужване – както при подаване, така и при получаване на пратки. Всеки от нас ще направи необходимото за защита на потребителите”, заяви председателят на комисията Иван Димитров.

►Асоциация „Активни потребители”

От Асоциация „Активни потребители” предупреждават и за нарастващите рискове от измамни реклами, генерирани с помощта на изкуствен интелект. Според експертите, фалшивите оферти и сайтове, които имитират популярни брандове, се увеличават именно по време на масовите онлайн кампании.

Редактор: Петър Иванов