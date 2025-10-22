Короната на френската императрица Евгения, инкрустирана с диаманти и смарагди, изпусната от крадците през уикенда, докато бягали от Лувъра с ценни бижута, може да бъде възстановена, Това заяви директорът на емблематичния парижки музей.

„Първоначалните оценки показват, че е възможно деликатно възстановяване“, поясни Лоранс де Карс. Тя обясни, че короната е била повредена не от падането, а от крадците, които се опитали да я извадят от прекалено малък отвор в специалната витрина за бижута.

Редактор: Станимира Шикова