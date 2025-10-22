Кои са безценните бижута, откраднати от Лувъра в неделя? Според властите крадците са взели 8 предмета – тиари, огърлици, обеци и брошки. Всичките предмети са от 19 век и са принадлежали на френски кралици и императрици, пише Би Би Си.

Според съобщеното от френските власти става въпрос за:

- Тиара и брошка, принадлежащи на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III;

- Изумрудено колие и чифт изумрудени обеци от императрица Мария Луиза;

- Тиара, огърлица и една обеца;

- Тиара, огърлица и единична обеца от сапфирения комплект, принадлежал на кралица Мария-Амалия и кралица Ортенс дьо Боарне;

- Реликвена диамантена брошка.

Други две ценности, едното от които е короната на императрица Евгения, бяха открити близо до мястото, очевидно изпуснати по време на бягството. Властите ги проверяват за евентуални щети, предава още Би Би Си.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес определи откраднатите бижута като „безценни” и „с неизмерима културна стойност”.

Видео: Ройтерс

Редактор: Ина Григорова