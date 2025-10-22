Видео: Ройтерс
-
Изстрели и горяща палатка пред сръбския парламент, един човек е ранен (ВИДЕО)
-
Балони с контрабандни цигари влязоха от Беларус във Вилнюс. Литва затвори границата (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Торнадо взе жертва и рани деветима край Париж (ВИДЕО)
-
Експерти: Позицията на Тръмп се сменя след всеки разговор с Путин
-
Дързък обир на безценни бижута от Лувъра, крадците избягаха със скутер (ВИДЕО)
-
Взривяването на „Северен поток”: Полски съд отказа да екстрадира украинец в Германия
Те са оценени на 88 милиона евро
Кои са безценните бижута, откраднати от Лувъра в неделя? Според властите крадците са взели 8 предмета – тиари, огърлици, обеци и брошки. Всичките предмети са от 19 век и са принадлежали на френски кралици и императрици, пише Би Би Си.
Според съобщеното от френските власти става въпрос за:
- Тиара и брошка, принадлежащи на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III;
- Изумрудено колие и чифт изумрудени обеци от императрица Мария Луиза;
- Тиара, огърлица и една обеца;
- Тиара, огърлица и единична обеца от сапфирения комплект, принадлежал на кралица Мария-Амалия и кралица Ортенс дьо Боарне;
- Реликвена диамантена брошка.
🇫🇷 The Louvre heist took just seven minutes.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2025
The thieves stole nine items from the jewelry collection of Napoleon and the Empress.
The perpetrators used a lift truck to access the museum, entering the Apollo Gallery through a section of the building under renovation. Police… pic.twitter.com/pbhUAIu2Nm
Several people disguised as construction workers broke into the world-famous Louvre museum in Paris, cracking open display cases and stealing jewelry of "inestimable heritage and historical value."— ABC News (@ABC) October 19, 2025
Here's a look at the stolen pieces: https://t.co/kDl2KFdgMM pic.twitter.com/IxNfGGJDWw
Empress Eugénie’s Pearl Tiara, the Tiara, Necklace and Earrings of the Orléans Sapphire Parure, Empress Marie-Louise’s Emerald Parure, Empress Eugénie’s Diamond Bow Brooch and Diamond Reliquary Brooch were stolen from the Louvre yesterday. https://t.co/zffw30aI5Z— The Royal Watcher (@saadsalman719) October 21, 2025
Откраднатите бижута са украсени с хиляди диаманти и други скъпоценни камъни. Според куратора на музея стойността им е около 88 милиона евро, съобщи прокурорът на Париж Лор Бекюо.
The thieves smashed into Louvre Museum, cracked two high-security cases, and stole jewels once worn by queens and empresses, including the diadem of Queen Marie-Amélie and the emerald set of Empress Marie-Louise.— Culture Explorer (@CultureExploreX) October 19, 2025
The damaged crown of Empress Eugénie has been recovered, but her… pic.twitter.com/2TVK7Xjt0l
What was stolen in the Louvre heist? Here's what to know about the 8 jewelry pieces — and the 'race against time' to save them. https://t.co/wbtaXrhxs4 pic.twitter.com/dm67QatFgj— Yahoo News (@YahooNews) October 21, 2025
Thieves escaped with €88 million worth of royal French jewelry during the daylight robbery at the Louvre’s Apollo Gallery, completed in just seven minutes.— AF Post (@AFpost) October 22, 2025
Follow: @AFpost pic.twitter.com/jSgKV3MlMU
Други две ценности, едното от които е короната на императрица Евгения, бяха открити близо до мястото, очевидно изпуснати по време на бягството. Властите ги проверяват за евентуални щети, предава още Би Би Си.
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес определи откраднатите бижута като „безценни” и „с неизмерима културна стойност”.
Видео: РойтерсРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни