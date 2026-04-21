Британският крал Чарлз III почете във видеообръщение паметта на своята покойна майка кралица Елизабет II. Днес тя щеше да навърши 100 години, предаде "Франс прес".

Кралица Елизабет II почина през септември 2022 г. на 96-годишна възраст след царуване, продължило 70 години.

Чарлз III каза:

"Днес, когато отбелязваме това, което би било 100-годишнината на моята любима майка, моето семейство и аз спираме за момент, за да размишляваме върху живота и загубата на един суверен, който означаваше толкова много за всички нас, и отново да отдадем почит на наследството, която тя ни остави. Обетът за служба, който тя даде, не само беше изпълнен, но и оформи света около нея, докосвайки живота на безброй хора в нашата нация и далеч отвъд нея. Нейният почти вековен живот беше белязан от дълбоки и динамични промени, но въпреки всичко - през всяко десетилетие и всяка историческа трансформация - тя остана постоянна, несломима и изцяло отдадена на народа, на който служеше. Милиони ще я помнят с ключови моменти от национално значение. За други тя ще остане спомен за кратка лична среща, топла усмивка, мила дума, която е повдигнала духа им или за онзи прекрасен блясък в очите й, когато споделяше сандвич с мармалад с мечето Падингтън през последните месеци от живота си. В много отношения епохата, в която живеем, би я разтревожила дълбоко, но намирам утеха и вдъхновение в нейната непоколебима вяра, че доброто винаги ще победи и че никога не сме твърде далеч от по-светлото бъдеще. Още като млада принцеса, едва на 14 години, в първото си публично обръщение тя изрази убеждението, че всеки от нас може да допринесе за един по-добър и по-щастлив свят утре. Това е убеждение, което и аз споделям с цялото си сърце. Затова, независимо от възрастта ни и въпреки различията помежду ни, нека се стремим да следваме този пример. Нека този ден не бъде просто отбелязване на една годишнина, а истинско честване на един достоен живот и наследство, изпълнено с надежда. Нека заедно се стремим към по-добро и по-щастливо утре, изградено върху мир, справедливост, просперитет и сигурност. С тези думи подновявам своята тържествена клетва за дълг и служба към всички вас. Бог да те благослови, скъпа мамо.

Ти ще останеш завинаги в нашите сърца и молитви".

Този израз на почит от страна на крал Чарлз съпътства откриването на паметник на кралица Елизабет, който включва бронзова статуя, изобразяваща я като млада. Скулпторното произведение е вдъхновено от неин портрет, направен от италианския художник Пиетро Анигони. Статуята, която ще бъде висока повече от 7 метра, заедно с пиедестала, ще бъде поставена на входа на мемориала в парка "Сейнт Джеймс" близо до Бъкингамския дворец в Лондон.

Remembering Her Majesty Queen Elizabeth II, 1926 – 2022.



Ще бъде издигната и статуя в по-малък размер на принц Филип, облечен в униформа на Кралските военноморски сили. Мемориалът, създаден по проект на известния британски архитект Норман Фостър, ще включва поредица от градини на цялата територия на парка, както и полупрозрачен стъклен мост, вдъхновен от тиарата на кралица Елизабет Втора, носена по време на сватбата ѝ.

Редактор: Дарина Методиева