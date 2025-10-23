Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (23.10.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (23.10.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (23.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (23.10.2025 - сутрешна) 23 октомври 2025 06:25 Слънчев и топъл четвъртък, студент фронт носи бури с градушки в петък Прогноза за времето (22.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (22.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (21.10.2025 - обедна) Прогноза за времето (21.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (20.10.2025 - обедна емисия) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Габриела Павлова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас Слънчев и топъл четвъртък, студент фронт носи бури с градушки в петък Гледат на втора инстанция изменението на мярката на Никола Барбутов Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната Премиерът Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет Атанас Зафиров посрещна генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам партия То Лам Грамотност от ранна възраст: Как инициативата "Библиотека в кошница" насърчава любовта към четенето Губим стотици донорски ситуации годишно: Защо България е на последно място в ЕС по брой трансплантации „Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в столичния кв. „Дружба" 2 Призив за кръводаряване: Как можем да станем редовни дарители на тромбоцити Президент и вицепрезидент за един ден (СНИМКИ) Започва засичане на средна скорост по още четири пътни отсечки Агресията в училище: На какви способи разчитат училищата и МОН за справяне с насилието Купуваме билети за градския транспорт в София с мобилно приложение Уволниха 10 служители на НКЖИ след кражба в ябълкова градина Нидал Алгафари: Няма да има предсрочни избори Доц. Милен Любенов: Случилото се през изминалата седмица е предвестник на политическа криза и предсрочни избори Желязков на „Берлинския процес“: Съвместните проекти за по-добра свързаност допринасят за икономиката и сигурността на цяла Европа Караджов: Десетима служители на ДАИ са освободени след сигнали за корупция Лъчезар Богданов: Трябва ограничаване на разходите в бюджета, а не да се раздава на всички без ясни цели и реформи Президентът наложи вето върху промените в два закона При спецоперации: Заловиха фалшиви евробанкноти с изключително високо качество у нас Цената на водата ще се формира по нов модел Четири институции се обединяват срещу измами по време на „Черния петък” България няма да намалява възрастта за получаване на шофьорска книжка Министър Георгиев откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите ЕС затяга контрола върху младите шофьори заради ръста на катастрофите Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново Медиците от УМБАЛ „Пловдив” излязоха на протест 9 години затвор получи "валиумният изнасилвач" Йохан Стелингверф Четирима души, сред които две деца, пострадаха при катастрофа в Гоце Делчев 30% ръст на иззетите фалшифицирани стоки в ЕС за две години Прогноза за времето (22.10.2025 - обедна емисия) Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за "ремонт" на покрив Карлос Насар с разтърсващо признание: Приех, че треньорът ми не е мъртъв Задържаха двама в Пернишко за убийства на кучета Формулата на властта: Кои са основните играчи в политическия сюжет "ДПС - Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, политолози виждат временно успокояване на кризата Близо 28% от българските фирми предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения Двама загинаха при катастрофа в Ямболско Парламентарна комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата Вътрешният министър откри конференция на Европол за онлайн престъпления Лувърът отвори врати за първи път след кражбата на бижута Митов за разследването на нападението срещу прокурор: Работи се по различни версии „Величие“ иска пълно ръчно преброяване на изборите в Пазарджик Мъж пострада тежко в цех в Смолянско, транспортираха го с хеликоптер до София Красимир Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища Радостин Василев: Бойко Борисов е унищожен ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА