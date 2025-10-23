Официалното признание за чистотата на българското море предизвика огромен интерес сред топ гмуркачите в света. Днес ви ви отвеждаме към място, което достойно съперничи на Малдивите. Признати за рай за любителите на подводния свят ще се потопим там, където морето е кристално чисто, а най-добрият подводен рибар в света очаква с нетърпение подводната си среща с българските си колеги. Гид е бъде един от най-добрите подводни рибари в България – човек, за когото морето е не просто хоби, а начин на живот.



Някои от майсторите на харпуна предпочитат терените около скалистия маслен нос, с подводни пещери и скрити каньони, други заливът Перла, където в прозрачната вода плуват огромни ята морски кефали.



Какво споделят те - гледайте във видеото.