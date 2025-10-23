34-годишен мъж от Варна се бори със сериозно заболяване и се нуждае от подкрепа, за да продължи лечението си. След като завършва образованието си в чужбина, Любомир се завръща в България, където среща любовта на живота си. Заедно със съпругата си изграждат щастлив дом в София, а появата на дъщеря им изпълва живота им с нов смисъл.

Всичко се променя, след като Любомир прекарва COVID-19 през 2022 г. Тогава се проявяват първите симптоми на тежко заболяване. Диагнозата е множествена склероза (МС) – автоимунно заболяване, което засяга нервната система и постепенно ограничава двигателните способности.

„Боря се и не се отказвам“, споделя Любомир. До момента той е преминал през различни терапии – лечение в аюрведична клиника в Индия, болнични курсове с урбазон, кислородна терапия, балонна дилатация на югуларни вени, както и редовна физиотерапия и психологическа подкрепа. Въпреки това, състоянието му се влошава – ходи трудно и има сериозни проблеми със запазването на равновесието.

Надеждата му сега е трансплантация на стволови клетки в Москва – метод, който спира автоимунния процес и прогресията на заболяването. Сумата от 53 000 евро, необходима за лечението, обаче е непосилна за семейството му.

Любомир се обръща към всички добри хора с молба за помощ, разбиране и съпричастност. „Моите момичета са всичко, за което някога съм мечтал – и дори повече. Сега мечтая единствено за здраве“, казва Любо.

Всеки, който желае и има възможност да помогне на Любомир, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев или на следната банкова сметка:

IBAN: BG97BUIN95611000740294

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Любомир Любомиров

