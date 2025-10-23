Бюджетната процедура за следващата година вече е задействана

По думите на финансовия министър Теменужка Петкова бюджетната процедура за следващата година вече е задействана и до края на октомври бюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание. 

Има ли проблем с Държавния бюджет на прага на еврозоната

Бюджетната процедура е в ход. До края на месец октомври проектът на бюджета трябва да бъде внесен в Народното събрание. Призовавам за още малко търпение”, сподели Петкова. 

 

