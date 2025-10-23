-
Новото строителство: На какво се дължи поскъпването и какви са проблемите в сектора
-
Цената на петрола скочи на международните пазари
-
Икономисти уверяват: Няма условия за Жанвиденова зима
-
Българското производство намалява, цените растат - експерти искат по-силен контрол и ясна стратегия
-
Лъчезар Богданов: Трябва ограничаване на разходите в бюджета, а не да се раздава на всички без ясни цели и реформи
-
Компенсациите за тока: Какъв трябва да бъде размерът на държавната подкрепа
Бюджетната процедура за следващата година вече е задействана
По думите на финансовия министър Теменужка Петкова бюджетната процедура за следващата година вече е задействана и до края на октомври бюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание.
Има ли проблем с Държавния бюджет на прага на еврозоната
“Бюджетната процедура е в ход. До края на месец октомври проектът на бюджета трябва да бъде внесен в Народното събрание. Призовавам за още малко търпение”, сподели Петкова.
Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни