Не може да върнем времето назад, но може да го използваме разумно. От векове часовниците служат именно на тази задача, но класическите модели днес са допълнени с умни устройства. Така всеки може да намери аксесоара, който най-много приляга на характера и начина му на живот. Как да изберем най-добрия часовник? Отговорите са тук.

Ако има аксесоар, който събира в едно стил, класа и характер, това е часовникът. Практични функции, ювелирна изработка, първокласни материали, изящество и уникален дизайн – нищо по-малко не очакваме, когато говорим за качествени часовници. Съвременните модели са истински произведения на изкуството, а технологичният напредък и майсторските традиции се комбинират по възможно най-добрия начин. Днес може да се затрудним в избора, но задачата не е толкова сложна, ако знаем откъде да започнем.

Класически часовник или смарт устройство?

Един бърз поглед към предложенията с мъжки и дамски маркови часовници е достатъчен, за да се убедите в изобилието от възможности. Ето какво трябва да знаете. Класическите модели са делят на два основни вида – механични и кварцови. Първите работят чрез сложна система от фини зъбни колела и пружини, която изисква механично навиване на стрелките. Тези модели могат да работят с десетилетия и символизират традицията, прецизността и вечния стил. Кварцовите часовници имат батерия и работят с кварцов кристал, оттам са и по-достъпни и по-подходящи за всекидневно носене при всякакви условия.

Умните часовници са сред най-търсените електронни продукти. Джаджите за носене, сред които слушалки, пръстени и други устройства, предлагат удобство и куп полезни функции. Умните часовници следят вашия пулс, нивата на кислород в кръвта и качеството на съня, наред със стандартни показатели като брой крачки, изгорени калории и физическа активност. Най-големият плюс е, че тези устройства са продължения на смартфона – указват обаждания и имейли, разполагат с интернет и GPS свързаност, а с някои модели може да водите разговори.

Как да изберем перфектния часовник?

Отговорът зависи от потребностите и начина ви на живот. Разбира се, може да имате класически часовник за специални и делови поводи, както и умно устройство за всеки ден, с което да следите не само часа, но и физическата си форма. Преценете бюджета, с който разполагате, и с кое не бихте направили компромис. Например, търсите смарт часовник с издръжлива батерия, защото водите активен начин на живот, бижу от бяло злато за любимата или пък мъжки класически часовник с кожена каишка за срещи с клиенти и бизнес партньори. Другият вариант е да съобразите бюджета директно с предложенията на любимия ви бранд. Също когато търсите the north face на obuvki.bg , така и в гамата на часовниците любимите ви марки знаят какво да предложат, за да ви задържат като последовател.

Какви са тенденциите?

Тук дизайнерите впрягат цялата си фантазия, гледайки към традициите, но и към бъдещето. Тенденциите от последните сезони връщат плавните линии, монохромните цветове и изчистените циферблати. Огромните часовници отстъпват на тихата и дискретна елегантност, а премиум материали като злато, сребро и кристали се използват за стилни декорации. Основната посока е да се търси лекота, но устойчивост и здравина. Това обяснява навлизането на материали като титан, въглерод и стомана.

Все повече производители използват и еко материали, най-вече кожа, а особено популярни са хибридните модели, които комбинират класическа визия със смарт функции. Същото важи и за моделите с модулен дизайн. Те дават възможност за персонализация чрез сменяеми каишки и циферблати. Така часовникът се превръща в моден акцент, съобразен с тенденциите в облеклото – комбинация от стил и функции. Ако искате да бъдете в крак с модата, но се чувствате объркани, разгледайте актуалните тенденции в мъжката мода за есен-зима .

Часовникът е инвестиция във времето, буквално и преносно. Изберете модел, който следва стила ви и ще ви служи вярно с години. Времето тече, но класата е вечна.

Редактор: Ина Григорова