Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас”? В „Офанзива с Любо Огнянов” говори Владимир Кисьов - един от първите преговарящи за българското членство в ЕС.

„Още тогава основно Лукойл преработваше съветски и иракски нефт и петрол. Не, че не можеше друг, но чисто логистично най-удобният купувач беше „Лукойл”. Никой не е предполагал, че ще се стигне до това напрежение”, твърди бившият зам.-министър на външните работи. Кисьов не скри, че винаги се е притеснявал, когато има руска намеса в някой процес, тъй като „историята е доказала, че не може да се разчита на този партньор”.

Според бившия председател на СОС кабинетът, парламентът и отговорните институции се отнасят отговорно към темата и трябва да има редовно правителство. „Не съм сигурен дали механизмът за особения управител при наличие на мажоритарни собственици в лицето на „Лукойл” няма да предизвика вътрешни напрежения в самото дружество. Според мен България трябва да иска отлагане или изключение от тези санкции”, смята Кисьов.