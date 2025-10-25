Снимка: БТА
-
Финансовото министерство представя тази седмица Бюджет 2026
-
Севлиевски за санкциите върху руски петролни компании: България за пръв път не е сама в кризата
-
Данов: Петролните санкции, в комбинация с други мерки, ще накарат Путин да седне на масата за преговори
-
Власт и технологии: Започна ли петата индустриална революция
-
Санкциите на Тръмп и световните пазари: Какъв ще е ефектът за Европа?
-
Компании от Китай и Индия спират да купуват руски петрол
Според Владимир Кисьов България трябва да иска отлагане или изключение от американските санкции
Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас”? В „Офанзива с Любо Огнянов” говори Владимир Кисьов - един от първите преговарящи за българското членство в ЕС.
„Още тогава основно Лукойл преработваше съветски и иракски нефт и петрол. Не, че не можеше друг, но чисто логистично най-удобният купувач беше „Лукойл”. Никой не е предполагал, че ще се стигне до това напрежение”, твърди бившият зам.-министър на външните работи. Кисьов не скри, че винаги се е притеснявал, когато има руска намеса в някой процес, тъй като „историята е доказала, че не може да се разчита на този партньор”.
Желязков: Имаме месец да решим как да подходим към „Лукойл Нефтохим“ след американските санкции
Според бившия председател на СОС кабинетът, парламентът и отговорните институции се отнасят отговорно към темата и трябва да има редовно правителство. „Не съм сигурен дали механизмът за особения управител при наличие на мажоритарни собственици в лицето на „Лукойл” няма да предизвика вътрешни напрежения в самото дружество. Според мен България трябва да иска отлагане или изключение от тези санкции”, смята Кисьов.
Последвайте ни