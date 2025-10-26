Сушата и високите температури тази година унищожиха реколтата от боб, пъпеши и дини на голяма част от производителите в Добруджа. Земеделците настояват за облекчаване на процедурите за водоползване, които според тях се точат с години и на практика обезсмислят всякакви инвестиции. Ако промяна не настъпи, секторът е обречен, предупреждават градинарите.

Семейството на Галин Георгиев от добричкото село Опанец се занимава професионално със зеленчукопроизводство от 14 години. Стопанството им обхваща 40 декара.

„Започнахме с една оранжерия от 100 квадрата и постепенно стигнахме до 2 декара“, споделя Георгиев.

Днес той отглежда дини, пъпеши, боб, чесън и лук – култури, които понасят по-сухи условия, а в оранжериите – краставици и домати. Но дори и те се нуждаят от вода, която тази година липсва.

„Бобът не успя да се опраши, а бостанът изсъхна напълно“, разказа земеделецът.

Сушата е проблем за всички производители в региона.

„Без напояване няма зеленчуци. Не можем да разчитаме само на дъждовете“, категоричен е Георгиев.

Семейството му използва стар кладенец, изкопан преди повече от век. „Нашият кладенец е на 20 метра дълбочина, но мястото е скалисто и никой друг не е успявал да изкопае нов. Това ни спира да разширяваме стопанството“, каза той.

Земеделецът призна, че не е получавал подпомагане по европейски програми заради сложните регулации.

Галин Георгиев и колегите му настояват достъпът до вода да бъде улеснен. „Без промяна няма да има никакво производство – нито дребно, нито едро. Зеленчуците вече са 50–60% внос, скоро може да станат и повече“, предупреждава той.

Някога Добруджа е била опасана от напоителни канали, изградени още по времето на ТКЗС-тата. Днес те са разрушени, а за възстановяването им ще са нужни над 12 милиарда лева, сочат данни на „Напоителни системи“.

Най-големият водоизточник в региона – язовир „Одринци“ – също пресъхва.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Дарина Методиева