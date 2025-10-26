Десетки хиляди се събраха на протест във Валенсия. Повод беше годишнината от катастрофалното наводнение в града, при което загинаха 229 души.

Протестиращите искат консервативния регионален лидер Карлос Мазон да подаде оставка. Според тях той не се е справил със служебните си задължения във връзка с природното бедствие. Жителите на засегнатите райони обвиняват регионалното правителство, че е издало предупреждение твърде късно, след като сградите вече са били под вода.

Наводнения създадоха хаос в Испания, селища бяха залети от кални реки

Наводнението беше причинено от специфични метеорологични условия, които в Испания наричат ДАНА. Сблъсъка на студени и топли въздушни маси предизвиква проливни валежи – условия, за който се смята, че ще са все по-чести, поради изменението на климата.

“Става все по-лошо всеки ден. Слушаш как ръсят лъжи една след друга. Но нашата сила идва от единството ни, както и от спомените, които пазим. Аз загубих трима души - всичките млади хора. И сега искам справедливост. Който трябва да плати, да плаща”, призова Мария.

“Аз съм от квартал "Алдая". Загубихме всичко. Но не са важни материалните загуби, а човешките животи. Това можеше да бъде избегнато. Тук сме, за да настояваме за справедливост. Нищо друго не искаме”, казва Кристина.

