Посланикът на България в Белград Петко Дойков проведе прощална среща с президента на Сърбия Александър Вучич.

По време на срещата бе направен преглед на двустранния политически диалог и практическото сътрудничество, включително разменени визити, двустранен стокообмен и др. Обсъдена бе и свързаността между двете държави, както и осигуряването на алтернативни възможности за доставка на енергоносители.

Президентът Вучич отбеляза реализирането на проекти в областта на транспорта, енергетиката и културата, допринасящи за укрепването на икономическите и социалните връзки между двете държави. Посланик Дойков подчерта важността, която българската страна отдава на защитата на правата и интересите на българското национално малцинство в Сърбия, сред които и възможността децата от български произход да се обучават на майчин език.