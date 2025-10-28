Снимка: iStock
Лидия Шулева за договора с „Райнметал”: Инвестиция от 1 милиард е значителна и това трябва да се приветства
Първият бюджет на България в евро вече е разписан (ОБЗОР)
Радев за сделката с "Райнметал": Очаквам да бъде защитен българския интерес
Ротация в НС: Сменят Наталия Киселова, но още не е ясно кога
Румен Радев: България трябва да води по-активна политика за привличане на инвестиции
Радостин Василев: Днес ще бъдат отхвърлени и трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения
В дебат по темата - доц. Стойчо Стойчев и Слави Василев
Напрежението между управляващата власт и президента Румен Радев. В дебат по темата влязоха политолозите доц. Стойчо Стойчев и Слави Василев в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS.
Целия разговор гледайте във видеото.
