Вече втора година съдят мъж, демонтирал две колчета и 24 болтчета от предпазна ограда на пътен участък към автомагистрала „Тракия“. Земеделецът Климент Проданов разрязал мантинелата, след като областното пътно управление я поставило така, че го оставило без достъп до нивата му.

Парадоксът е, че по съдебния процес вече са похарчени повече пари, отколкото е стойността на щетата. Според обвинението тя възлиза на 1788 лева, а разноските по делото надхвърлят 3000 – за експертизи, вещи лица и други разходи. Самият мъж се защитава сам в съда.

През декември 2023 г. Климент заварил единствения достъп до имота си – заграден. Земеделецът отишъл в Агенция „Пътна инфраструктура” и ги предупредил, че очаква доставка на строителни материали, поради което мантинелата, която те монтирали, трябвал да бъде премахната. „Не ми обърнаха внимание и аз я махнах по неотложност. Нямам друг достъп и не бях уведомен”, казва собственикът на имот на „Карловско шосе” - отсечката, която свързва Пловдив и автомагистрала „Тракия”.

Подсъдимият мъж признава, че е унищожил две колчета, а останалите части от премахнатата по неотложност мантинела пази и до днес в дома си. Грози го 5 г. затвор.

