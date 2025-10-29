Нов случай на дете, изведено от страната без съгласието на единия родител. Баща от Русе сигнализира, че майката на едногодишното му момиченце, която е румънска гражданка, е напуснала България с детето и отказва контакт с него.

На 02.10. майката, която е румънка, взела бебето и заминала за Румъния и от тогава отказвала контакт с бащата

Случаят е от 2 октомври. По думите на бащата – Денислав Станчев от град Мартен, жената взела детето и заминала за Румъния. Тя отказвала контакт с него.Въпреки подадения от него сигнал до полицията, жената не била спряна на излизане от България.

От МВР потвърдиха, че е получен сигнал и той е предаден на компетентните структури. По-подробна информация ще бъде предоставена на по-късен етап.

Отвлякоха 2-годишно дете от дома на майка му в Бургаско

„Докато събираше багажа си, се обадих на 112, но ми казаха, че не могат да направят нищо и аз бях много шокиран”, разказа Станчев.

В опит да предотврати извеждането на детето от страната, Денислав се свързал и с дежурен в полицията, съобщил номер и марка на автомобила, с който е тръгнала жената. Помолил да я спрат на "Дунав мост".

„Попитах ги дали по някакъв начин не могат да я спрат. Въпреки че сме в Шенген, няма как едно дете да напусне страна без съгласието и на двамата родители”, каза бащата.

„При подаден сигнал до 112 е задължително да се направи проверка”, заяви адвокатът на Денислав – Сияна Великова.

NOVA отправи запитване до Министерството на вътрешните работи какви действия са предприели, но засега няма отговор. Заради липса на всякакъв контакт с майката и детето, Денислав пътувал до Румъния три пъти, като само първият път успял за малко да види дъщеря си.

„За мен категорично майката е нарушила законодателството по първия признак-липсата на съгласие. По тази причина сме подали молба и до Министерство на правосъдието по Хагската конвенция за международно отвличане на деца”, посочи адвокатът.

За да се реши казусът, българското правосъдно министерство трябва да уведоми съответният компетентен орган в Румъния, от който се очаква да реши за връщане на детето у нас. Що се отнася до родителските права- ще се произнесе български съд, тъй като детето е български гражданин.