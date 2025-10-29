Министерството на финансите на САЩ e отменило санкциите срещу лидера на босненските сърби - националиста Милорад Додик, неговите съюзници, членове на семейството му и компании, свързани с тях. Това съобщи Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), цитирана от агенция "Ройтерс".

OFAC не обясни защо е премахнала санкциите срещу десетки най-близки съюзници на Додик, включително министри от правителството, сина му и дъщеря му, както и срещу свързани с тях компании. Сръбски представители посочиха, че тайно работят по установяването на нов вид отношения със Съединените щати.

Додик е бил президент на автономната Сръбска република в Босна, който беше лишен от мандат през август след съдебна присъда, забраняваща му да се занимава с политика. Той е под санкции на САЩ от 2017 г. за нарушаване на Дейтънския мирен договор, който сложи край на етническата война в Босна през 90-те години.

Додик, проруски националист, се застъпи за отделянето на Република Сръбска от Босна и отказа да подаде оставка като неин президент.

На 18 октомври обаче босненските сръбски законодатели назначиха временен президент, признавайки официално за първи път, че Додик се оттегля, след като съда му забрани да се занимава с политика. Временният президент, който е съюзник на Додик, ще е на поста до предсрочните президентски избори, насрочени за 23 ноември.

Парламентът също така отмени серия от сепаратистки закони, приети през последната година, след като Додик беше обвинен в неподчинение на решенията на международния мирен пратеник на Босна и Херцеговина и на Конституционния съд.

Държавният департамент на САЩ приветства тези действия, заявявайки, че те са резултат от водените от САЩ усилия „за обезвредяване на кризата в Босна и Херцеговина“.

Редактор: Дарина Методиева