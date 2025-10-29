Снимка: Getty Images
Нейния лидер Роб Йетен може да стане най-младият премиер
Центристката партия D66 е на път да спечели най-много гласове на предсрочните избори в Нидерландия и да победи крайната десница, показа екзит пол. Това отваря пътя на нейния лидер Роб Йетен да стане най-младият и първи открито хомосексуален министър-председател на Холандия.
Снимка: Getty Images
Екзит полът прогнозира D66 да спечели 27 места в 150-местната долна камара на парламента, побеждавайки Партията на свободата на крайнодесния лидер Герт Вилдерс, която ще бъде с 25 депутати.
Популярността на 38-годишния Йетен скочи през последния месец, тъй като той водеше кампания с позитивно послание, подобно на „Да, можем“, обещаващо край на политическата ера, доминирана от Вилдерс, предишния победител на изборите в Холандия.
Краткото време на управление на националистическата, антиимигрантска партия на Вилдерс изглежда приключило засега, тъй като основните партии отляво додясно изключиха възможността за коалиция с тях, коментират нидерландските медии.
