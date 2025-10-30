Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание. Предложението на ГЕРБ-СДС беше прието без разисквания в пленарна зала.

"За" това Костадин Ангелов да заеме мястото до председателя Рая Назарян гласуваха 132 народни представители. 51 бяха "против", а 11 се въздържаха.

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Припомняме, че в сряда беше оповестен анексът към коалиционното споразумение за управление, според който председателството на парламента ще се осъществява на ротационен принцип за по 10 месеца. Затова на мястото на Наталия Киселова застана Назарян.

„Показвам как трябва да се постъпва”: Наталия Киселова се оттегли от поста си

