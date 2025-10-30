Снимка: БТА
Зам.-кметът благодари на гражданите и доброволците за съдействието
Ситуацията със сметосъбирането в кварталите „Люлин“ и „Красно село“ се нормализира. Това каза пред журналисти заместник-кметът Надежда Бобчева, която благодари на доброволците и на гражданите за помощта и търпението. Бобчева посочи, че за втори ден успяват да почистят девет от десетте микрорайона, което означава, че се върви към трайно подобряване на ситуацията в „Люлин“.
По думите ѝ днес на терен е имало седем големи и шест малки камиона, както и една „щипка“ за едрогабаритните отпадъци.
В „Красно село“ към момента не са почистени осми и девети сектор - комплексите „Борово“ и „Белите брези“. Уверението е, че с нощната смяна ще бъде направено. Утре очакваме в „Люлин“ да продължат да работят камионите, а в „Красно село“ - пет големи камиона, заедно със стандартната нощна смяна, допълни тя.Редактор: Мария Барабашка
