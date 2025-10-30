Персоналът, който е работил досега в частната сметопочистваща фирма, която събираше боклука в "Люлин" и "Красно село", започва да постъпва в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Това каза общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев в ефира на "Твоят ден".

Припомняме, че в сряда Столичната община обяви мегапоръчката за почистването на София за три от седемте обявени позиции. Докладът на вътрешната комисия за избор на изпълнители по три от позициите на поръчката е изпратен към Агенцията за обществени поръчки, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

А днес жители на софийските квартали „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Очаква се протестиращите да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“. Според хората кризата с боклука се задълбочава, заради липсата на сметоизвозване.

"Някои хора се опитват да всяват паника. Зона 6 беше най-спешна - "Люлин" и "Красно село", а "Софекострой" е добро решение за сметопочистването. Няма смисъл от протести, когато деветте камиона съберат натрупаното през последните дни, процесът ще се нормализира. "Софекострой" ще купят 34 камиона, като дотогава ще наваксат. Следващият проблем е със Зона 3 - "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина" - изтича на 1 декември. Там нито един кандидат не си е отворил цените и ще се премине към пряко договаряне за до 200 лева на тон", каза Ставрев.

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност: 515 473 737 лева с ДДС за петте години.

От своя страна общинският съветник от БСП Николай Велчев изтъкна оскъдната информация за решаването на проблема със сметоизвозването в София.

"Най-много ме притеснява, че от общинските съветници се крие информация за сметоизвозването в София. Администрацията на Терзиев не споделя данни за обществените поръчки по казуса. За Зона 3 трима участници са подали документи - на 1 декември изтича договора. Те обаче не са били допуснати за участие и вероятно ще се търси вариант а директно договаряне - инхаус поръчка. Трябва да проследим коя външна фирма ще бъде избрана. "Софекострой" трудно би решила проблема със сметосъбирането, защото Терзиев изпусна две години да направи достатъчен капацитет там, кадровият потенциал не е голям. Общинското дружество няма ресурса да поеме още зони", смята той.

Николай Велчев алармира за възможна нелоялна конкуренция на "Софекострой", който е на подчинение на Общинския съвет, и СПТО - под шапката на кмета.

Редактор: Цветина Петкова