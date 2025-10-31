Бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев заяви в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че последното изявление на Доналд Тръмп, направено непосредствено преди срещата му с китайския лидер Си Дзинпин, не трябва да се възприема като сигнал за предстоящи ядрени тестове на Съединените щати.

По думите му постът на Тръмп е по-скоро отговор на пропагандната кампания на Кремъл около твърденията за успешно изпитване на руската ракета „Буревестник“ с ядрен двигател. „Това изявление не е напълно ясно, но според мен е реакция на демонстрациите, които Русия рекламира. Кремъл се опита да представи изпитването на „Буревестник“ като доказателство за своята мощ, макар да няма потвърдени данни, че такъв тест реално се е състоял“, коментира Тагарев.

Пентагонът започва тестове с ядрени оръжия

Бившият министър припомни, че технологията за ракети с ядрен двигател не е нова и още през 50-те години Съединените щати са разработвали подобен проект „Pluto“, от който обаче са се отказали поради високите нива на радиационно замърсяване и по-ниската ефективност спрямо балистичните ракети. „Русия не показва нищо различно от това, което е известно на света от почти 70 години. И двете страни – САЩ и Русия, разполагат с достатъчно ядрено оръжие, за да унищожат света многократно. Тук не става дума за ефективност, а за способност за ответен удар“, обясни той.

По отношение на възможността за ядрена ескалация между Русия и САЩ, проф. Тагарев е скептичен. „Не сме свидетели на решение за изпитване на ядрени бойни глави. По-скоро става дума за демонстрации с носители. Путин, въпреки агресивната си риторика, е рационален човек и едва ли би поставил под риск собствения си живот и този на близките си“, смята професорът. Той допълни, че всички големи сили, включително Китай, са изпратили категорични сигнали към Москва да не обмисля употреба дори на тактическо ядрено оръжие.

Относно хода на войната в Украйна, Тагарев припомни своята предишна прогноза, която засега се потвърждава - че до края на 2025 г. няма да има мирно споразумение. Според него евентуално примирие до 2026 г. би било възможно само при сериозен натиск върху Москва. „Русия трябва да бъде притисната чрез ефективни санкции и ограничаване на достъпа ѝ до компоненти за военната индустрия. Без такава подкрепа от Китай и други държави производството на оръжие в Русия ще бъде затруднено“, посочи той.

Тагарев: Изходът от войната в Украйна ще предопредели нашето бъдеще

Тагарев определи новата санкция на САЩ, която влиза в сила на 21 ноември, като „сериозен ход“, но не и като достатъчна мярка, която самостоятелно може да принуди Кремъл да промени поведението си. „Няма един единствен ход, който да реши проблема. Всеки пакет санкции има значение, но резултат ще има само при цялостен подход – комбинация от икономически натиск и военна подкрепа за Украйна“, каза бившият военен министър. Според него страни като Германия и Италия вече са намерили решения за енергийната си зависимост от Русия, докато България изостава в подготовката си. „Нашата държава не предприе нужните стъпки през последните три години. Въпросът е обсъждан на заседания на Съвета по сигурност, но настоящото правителство не активира този механизъм, когато санкциите бяха обявени“, коментира той.

Проф. Тагарев предупреди, че проблемът с рафинерията на „Лукойл“ и възможната смяна на собствеността ѝ ще изисква внимателен контрол от страна на държавата, тъй като „има руска връзка, която буди опасения“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова