Снимка: Минко Чернев, БТА
-
Росен Желязков: Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите
-
След потопа в Елените: Собственици на имоти обмислят колективен иск срещу община Несебър и държавата
-
Прогноза за времето (01.11.2025 - обедна)
-
Спортни новини (01.11.2025 - обедна)
-
Ще има увеличение на учителските заплати, потвърди министър Вълчев
-
Пловдив чества Деня на будителите с шествие и почит към съвременните просветители
Издигане на флага и смяна на караула пред президенството
Честванията на Деня на народните будители в София започнаха пред сградата на президентството с официална церемония по издигане на българския флаг. След това Президенстката институция отвори врата за гражданите. Първите гости бяха посрещнати лично от президента Румен Радев в неговия кабинет. Бяха наградени и 6-ма ученици за различни научни постижения.
Народните будители - духовните водачи, осветили пътя на българския народ
Президентството ще е отворено за гражданите до 16:30, а специално за празника в президентството ще бъдат изложени експонати, носещи духа на българската история и култура.
Снимка: Минко Чернев, БТА
"За мен и вицепрезидентът е чест в този ден да бъдем домакини на тази тържествена церемония и заедно с всички вас да отправим посланието че духовността е в основата на единственото и напредъка и самочувствието на българската нация. Да отбележим празника, който ни озарява с благородната светлина на ярките умове и характери от нашето минало. Радвам се, че днес, в залите на президентската институция, стотици български аждани ще имат възможността да се докоснат до безценни рекливи от хилядолетния път на нашата вяра и език", заяви Радев.
Последвайте ни