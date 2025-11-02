И в последния ден на седмицата времето остава в плен на „сиромашкото лято“. Облачността - минимална, вятърът - незначителен, от изток-югоизток, по-осезаем в Североизточна България. Сутрешната мъгла ще е упорита, особено в крайморските области, в Дунавската равнина и в Югоизточна България. Температурите в ранните часове - с леки колебания между 5 и 10 градуса, следобед - от 18 до 25 градуса, най-високи в Предбалкана и в слънчевата част на Дунавската равнина, където няма мъгли. Там, където видимостта е понижена по-дълго, термометрите ще показват до 15-17 градуса.

По планините - добра видимост в средния и високия пояс, слънчево с минимална облачност. Топлата част на денонощието е кратка и ще е с температура между 10 и почти 20 градуса, в зависимост от надморската височина.

Предстои слънчев уикенд

Студен атмосферен фронт се очаква в началото на първата пълна ноемврийска седмица. В понеделник, след мъглива сутрин, облачността ще се увеличи. До полунощ дъжд ще вали в Северозападна България, а през нощта и във вторник - в централните и източните райони. Ще се усеща студен вятър от северозапад.

От сряда до неделя облачността ще се разкъсва, макар сутрините да са с предпоставки за мъгли – в някои райони продължителни. Повече облаци с потенциал за валеж ще има в петък край морето. На изолирани места по планините ще превали сняг.

Дневните температури ще са между 15 и 20 градуса в понеделник. С нахлуването на по-хладен въздух ще се понижат осезаемо до късноесенни нива - от 10 до 15 градуса. Около средата на седмицата, с разкъсването на облаците в ранните часове, ще се увеличи рискът от слани.