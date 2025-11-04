От януари 2026 година таксата за издаване на лична карта ще бъде 30 лв. за документ със срок на валидност 10 години и 21 лв. за 4-годишна валидност. Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лв. , които са валидни до края на тази година.

Поскъпването не е изненадващо, тъй като Министерството на вътрешните работи увеличи таксите още в началото на 2025 година. Впоследствие кабинетът отмени промяната и върна старите цени, а решението бе обнародвано в извънреден брой на „Държавен вестник“. Още тогава вътрешният министър Даниел Митов обяви, че ще предложи повторно въвеждане на по-високите цени от 2026 г.

Влязоха в сила новите цени на личните документи

Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор "Български документи за самоличност" във всяко районно управление на територията на съответната област чрез обикновена услуга.

До края на годината трябва да започне издаването на паспорти с 10-годишна валидност

Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е порталът за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg . Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

Нова електронна система улеснява личните лекари при имунизациите

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока се налага глоба в размер от 50 до 250 лв.

Редактор: Габриела Павлова