Снимка: БГНЕС, архив
Досега услугата за документ със срок на валидност 10 години струваше 18 лв.
От януари 2026 година таксата за издаване на лична карта ще бъде 30 лв. за документ със срок на валидност 10 години и 21 лв. за 4-годишна валидност. Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лв. , които са валидни до края на тази година.
Поскъпването не е изненадващо, тъй като Министерството на вътрешните работи увеличи таксите още в началото на 2025 година. Впоследствие кабинетът отмени промяната и върна старите цени, а решението бе обнародвано в извънреден брой на „Държавен вестник“. Още тогава вътрешният министър Даниел Митов обяви, че ще предложи повторно въвеждане на по-високите цени от 2026 г.
Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор "Български документи за самоличност" във всяко районно управление на територията на съответната област чрез обикновена услуга.
Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е порталът за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg . Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.
Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока се налага глоба в размер от 50 до 250 лв.Редактор: Габриела Павлова
