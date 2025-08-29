Снимка: iStock
-
За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)
-
Д-р Бацелова: Стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото, хигиената е най-сигурната защита
-
Може ли хиляди българи да останат без ранна очна диагностика и рецепта за очила
-
21-годишна родилка почина в болница в Русе
-
На прага на есента: Как да се справят хората с високо кръвно и сърдечносъдови проблеми
-
Д-р Брънзалов: Потребителската такса за преглед трябва да е 1% от минималната заплата
Общопрактикуващи медици отчитат, че платформата премахва бумащината и въвежда данните директно в електронното здравно досие на пациентите
Нова електронна система на здравното министерство ще помага на общопрактикуващите лекари да разпределят, заявяват и отчитат ваксините. Въвеждането ѝ премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител.
Отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти. Как обаче ще се проследи ефективността на новата система – темата коментират общопрактикуващите лекари д-р Мирослав Спасов и д-р Диана Павлова.
Д-р Спасов каза, че системата вече работи от няколко месеца. Той посочи, че данните от имунизациите влизат в електронното здравно досие.
Електронно здравно досие - съвети как да се използва приложението
Д-р Павлова също каза, че системата работи добре, а с нея работата им е много по-улеснена. Тя допълни, че от 1 септември здравните специалисти в детските градини и училищата трябва да имат достъп до здравното досие на децата.
Д-р Спасов посочи, че електронната система eЗдраве работи много добре и е полезна за и пациентите. По повод на потребителските такси за пациентите, Спасов беше категоричен – нужна е регулация, но по начин, който да не ощетява нуждаещите се.
"Не бива институциите да си прехвърлят отговорността за такова решение - тази такса касае всички. В закона, още при създаването му е написано, че потребителската такса е в размер на 1% ”, каза още той.
„При променените икономически условия, последните дни въпросът, който се постави от нашите представители е напълно резонен и би трябвало да се обсъди. Това обаче е въпрос и на обсъждане вътре в нашите асоциации", посочи Павлова.
Повече по темата гледайте във видеата.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни