Одобрено е изплащането на още 439 милиона евро за България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщава БТА, цитирайки говорител на Европейската комисия.

От Брюксел потвърдиха, че са решили временно да задържат плащането на 215 милиона евро. Спирането на част от средствата е свързано с неизпълнението досега на целта за осигуряване на политически независима Комисия за противодействие на корупцията. България разполага със срок от шест месеца, за да изпълни изискването. ЕК ще остане в тясна връзка с българските власти за оказване на необходимата подкрепа, добави говорителят.

В началото на октомври Комисията съобщи, че е изпратила писмо до нашата страна с искане за отговор в срок до един месец по повод неизпълненото изискване. Тогава комисията поясни, че ако условията не бъдат изпълнени, изплащането на задържаните средства ще бъде отложено за още шест месеца. Дни по-рано комисията даде предварително одобрение по второто искане на България за плащане по ПВУ за 653 милиона евро.

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства.

Редактор: Габриела Павлова