Рекорд в Сливенския Балкан – 12 изкачвания и слизания по “Хайдушката пътека” за 24 часа. Това постижение постави Милен Шидеров от Сливен, преминавайки отново и отново по стръмния и осеян с камъни маршрут.

Зад рекорда стои голяма лична кауза. Мъжът посвещава изпитанието на своя 9-годишен син, който страда от комплексна кортикална дисплазия. С бащино упорство той събира средства, за да може детето да премине пълни прегледи и диагностика в Турция, които да покажат точното му състояние и възможностите за лечение. Тепърва ще стане ясно каква сума ще е необходима, но семейството е притеснено, защото парите няма да са никак малко.

„Габриел има три болести – заболяване на главата, епилепсия и аутизъм. Има надежда за лечение. Другата седмица заминаваме за два-три дни в Турция, за да направим прегледите. Първо ще му бъде направен ядрено-магнитен резонанс, а след това и останалите изследвания”, сподели бащата.

По думите му рекордът, който той подобрил – е бил поставен преди 25 години от Васко Гюзела. „Преди няколко дни успях да го подобря – благодарение на сина ми, за когото го направих лично”, заяви той.

И сподели, че усещането по тежкия терен било „много тежко”. „Но вярвах в Господ и вървях напред. Не исках да спирам. Исках да подобря този рекорд за моя син Габриел – за да се съберат средства за неговото лечение”, подчерта Милен.

И сподели, че се е подготвял в продължение на два месеца – всеки ден. „Сега, когато знам, че има добри хора, които помагат в моята благотворителна кауза, се надявам лечението в Турция да мине успешно и събраните пари да стигнат. Благодаря на всички, които се включиха в кампанията ми”, изрази благодарност бащата.

Всеки, който изяви желание да помогне на Габриел да се пребори с тежкото заболяване, може да го направи по следния начин:

Дарителска сметка в Банка ДСК

BG16STSA93000032031821

Габриел Миленов Шидеров

Повече по темата гледайте във видеото.