Делото за убийството в Цалапица влезе в Апелативния съд в Пловдив, след като всички страни по случая обжалваха първоинстанционното решение. Заседанието, съпроводено от протест пред Съдебната палата, изправи една срещу друга прокуратурата и майката на убития Димитър Малинов, които поискаха най-тежката присъда за основния подсъдим Рангел Бизюрев, и неговата защита, настояваща за промяна на обвинението.

Пприпомяме, че през април Рангел Бизюрев беше осъден на 15 години затвор от Окръжния съд в Пловдив. Тогава магистратите приеха, че убийството на Димитър Малинов е било умишлено, но отхвърлиха тезата на обвинението, че то е извършено с „особена жестокост“.

От своя страна адвокатът на Бизюрев също обжалва, като поиска промяна на обвинението.

Апелативният съд ще се произнесе с окончателно решение по казуса в законоустановения срок до два месеца.

