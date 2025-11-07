Гонка между екип на „Гранична полиция“ и автомобил с мигранти завърши с тежък инцидент в района на Бургас, потвърдиха от МВР за NOVA. По първоначална информация колата, която е с румънска регистрация, не е спряла на подаден сигнал на полицията. Заради мократа настилка водачът загубил контрол над превозното средство, което излязло от пътното платно и паднало в езерото Вая.

По информация на БНР 6 миграни са загинали, а трима за ранени.

Шофьорът на автомобила – румънски гражданин, е оцелял. Той е задържан.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В момента се извършват огледи и спасителни действия.

Преследването на автомобила с 9 мигранти от джип на „Гранична полиция“ започнало след град Китен. Колата с мигранти се отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. След като стигала до входа на Бургас, там където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", колата блъснала друг автомобил, изместила го от пътя и влязла в града. Преследването продължило по булевард "Тодор Александров". Преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицейски автомобил, колата с мигранти се преобрънала и влязла в езерото Вая.