Само през последната година загиналите по пътищата в Европа са 19 400

Смъртните случаи при катастрофи в България са намалели с 5% за година. Това показват данните на Европейската комисия. Според доклада България е една от страните, които могат да успеят да намалят пътния травматизъм с до 50% до 2030 година.

През последната година загиналите по пътищата в Европа са 19 400. Само за сравнение - това е колкото населението на Велинград. Въпреки това, се отчита спад на жертвите с 3% спрямо 2024 година. В България също се наблюдава намаление.

Въпреки че данните за 2025 г. са оптимистични, само до 27 март 2026 загинали по пътищата у нас са 85 души. Това е със 7 повече от миналата година. Ранените са 1487. От полиция и БГ ТОЛ отчитат, че по отсечките, по които вече се засича средна скорост, катастрофите са намалели, но по първокласните и второкласните пътища проблемът остава. 

Увеличават броя на отсечките за измерване на средна скорост през 2026 г.

"Намаляването на общата средна скорост, с почти 3 пъти по-малко нарушители на средната скорост е един хубав знак", каза директорът на "Национално тол управление" Олег Асенов.

Скоростта е сред основните причини за катастрофите и жертвите на пътя. След въвеждането на засичане на средната скорост намаляват и инцидентите.

"Това е отсечката Телиш- Долни Дъбник и отсечки по АМ „Тракия", допълва той. 

''България е в средата на статистиката, която отчита спада на загиналите през 2025 спрямо 2024 година. Най-добри са показателите на Естония, Исландия и Гърция, а най-лоши в Малта и Словения. От полицията продължават да полагат усилия, но често шофьорите подценяват ситуациите'', казва главен комисар Мария Ботева.

"Никой от нас не бива да се успокоява в нито един от случаите, които биват обсъждани и коментирани. Това не са приемливи резултати", казва тя.

Днес по план се дава старт и на мото сезона, но поради лошото време той беше отложен за 2 май.

През 2025 г. са загинали 60 мотористи. "Няма значение дали мотоциклетистът или мотопедистът си мисли, че не е контролиран. Това не е така. Няма значение водачът на какво превозно средство е, когато е установено нарушение, той бива наказан", допълва още главен комисар Ботева.

През изминалата година са издадени 1 000 000 фиша за скорост и повече от четвърт милион актове. Работили са над 500 камери на тол управлението, откъдето отчитат, че скоростта е намаляла, дори където не се засича. 

"Ако трябва да наблюдаваме ефекта „натисни педала след отсечката”, да, правим такива анализи и виждаме, че няма драматично увеличаване на скоростта в следващите участъци", посочва Олег Асенов.

През тази година ще бъдат въведени нови участъци, където ще се засича скоростта, повечето от които не са по магистралите. 

