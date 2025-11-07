В навечерието на професионалния празник на полицията вътрешният министър отхвърли критиките за раздута администрация във ведомството, като ги определи като некомпетентни. Той заяви, че се подготвя план за оптимизация, който ще бъде представен в началото на следващата година, и подчерта, че няма как да има съкращения в структури като „Гранична полиция“, чиято работа е от съществено значение за сигурността не само на България, но и на целия Европейски съюз.

„Да поздравим всички колеги за отдадеността и добрата работа, която вършат“, с тези думи вътрешният министър започна коментара си пред медиите в навечерието на 8 ноември - професионалния празник на българската полиция. Той им пожела да бъдат още по-близо до гражданите и да изпълняват мисията си по закон и Конституция.

Колкото до често отправяните критики, че администрацията в МВР е прекалено раздута, министърът беше категоричен: „Приказки от типа, че имаме най-голям брой полицаи на глава от населението, се говорят от хора, които нямат идея какво приказват“.

„Когато в една институция са концентрирани толкова много отговорности, няма как това министерство да няма нужда от хора“, заяви той и допълни, че през последните 15 години съставът на МВР е намален с около 12 000 души, докато отговорностите му не са намалели, а дори се увеличават.

Въпреки това министърът потвърди, че оптимизации в системата ще бъдат правени. По думите му план за това ще бъде представен в началото на следващата година, след като бюджетът бъде приет. Той обаче предупреди, че промените трябва да се правят внимателно.

Относно бъдещето на „Гранична полиция“ след влизането на България в Шенген, министърът категорично отхвърли идеята за съкращения. Той обясни, че премахването на паспортния контрол по вътрешните граници на ЕС не означава, че нуждата от гранични полицаи отпада.

„Основната задача на „Гранична полиция“ е да опазва една от най-натоварените външни граници на Европейския съюз - тази с Република Турция“, подчерта Даниел Митов. Той изтъкна, че благодарение на добрата работа на граничните полицаи, миграционният натиск и опитите за незаконно преминаване тази година са намалели с над 70% в сравнение с 2024 г. По повод инцидента с мигранти край Бургас от тази нощ, Митов заяви, че оценката му е идентична с тази на директора на „Гранична полиция“ и няма какво да добави по детайлите. „Трябва да се знае, че българската граница не може да бъде прекосявана незаконно и трябва да се изпълняват заповедите и указанията на полицията. Не може да се бяга от полицията, не може да се възпрепятства работата на органите на реда“, каза в заключение той.