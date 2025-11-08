От възобновени опити с ядрени оръжия, през ремонти в Белия дом - до нови правила за прическите на военнослужещите. Как се промени Америка година след най-съдбоносните президентски избори в скорошната ѝ история? В „Темата на NOVA“ кореспондентът Галина Петрова проследява ключовите събития в „горещите“ точки на Съединените щати, които буквално преобразиха страната след завръщането на Доналд Тръмп за втори президентски мандат.

Едно от най-важните обещания в кампанията на Тръмп преди завръщането му на власт беше към бизнеса. Днес обаче бизнесът се намира в затруднена позиция - заради поскъпнали суровини и материали, по-ниска покупателна способност и липса на кадри. Основен фактор е и страхът, който дебне отвсякъде, разказва строителният предприемач Роман Брагински.

„За мен американската мечта се сбъднал Америка означава свобода и възможности. А сегашната администрация прави точно обратното – отнема възможностите“, казва Брагински. Той допълва, че най-голям ефект, според него, имат действията на имиграционните служби:

„Те на практика повлияха на целия работен пазар. Много от работниците тук са латиноамериканци - мексиканци, венецуелци, хора, които са дошли преди години. Дори моите служители – всички от които са с документи от 10-15 години - вече се страхуват да карат камиона, защото имиграционните служби правят контролни пунктове и просто ги прибират. После ги пускат, но хората не искат да минават през това“.

По последни данни от началото на годината Министерството на националната сигурност е депортирало повече от половин милион имигранти без легален статут от страната. Други два милиона са си тръгнали доброволно след години на усилен труд и лишения.

„Рядко виждам американци да работят в строителния бранш. Виждам много поляци, украинци, мексиканци - от сертифицирани електротехници до общи работници. Така че, според мен, в този бранш цените ще се повишат, а разходите за ремонт ще станат по-високи“, казва Брагински.

Очаква се ограничаването на чуждестранни кадри да удари най-вече технологичните компании и стартиращите бизнеси. Това може да тласне корпорациите да изнасят повече позиции извън САЩ или да ги автоматизират, вместо да наемат хора.

В началото на втория си мандат Тръмп поднови търговските войни, като наложи нови мита и заплаши ключови пазари. Така американският президент остави отношенията със съюзници като ЕС и Канада и с конкуренти като Китай в състояние на нестабилни, временно поддържани споразумения.

Според експерта по развиващи се пазари проф. Рам Шивакумар: „В природата на Тръмп е да преговаря. За него всичко започва с отправна реплика. Той ти казва: ‘Ще те обложа със 100% данък, ако не ми дадеш това, което искам’. Европа не може да преговаря и да отиграе твърд сблъсък с човек, готов да стигне до крайности. Единствената държава, която може и да не му даде това, което иска, е Китай“.

Въпреки че към момента търговската война с Китай е временно избегната, липсва пълно структурно споразумение по теми като китайския пазар, обмена на технологии и киберсигурността - а това внася нестабилност. В същото време митата за редица други страни от Латинска Америка и Канада остават в сила.

Марин Чунов, който е вносител на кафе в САЩ, казва, че вече е изгубил партньори, защото те се отдръпват от американския пазар. „Изгубих и много клиенти, защото казват: ‘Кафето не ми е от първа необходимост и искам да заместя парите, които давам за кафе всеки ден, с такива за основни неща или да ги пазя за черни дни’. Виждам свита икономика, виждам хора, които ги е страх да предприемат нещо - дали е собствен бизнес, дали е закупуване на жилище, защото не са сигурни в бъдещето“.

Със свиването на средната класа пропастта между богатите и бедните в Америка расте с главоломна скорост, отчитат експертите. „Ако погледнем показатели като растежа на брутния вътрешен продукт, икономиката се представя изключително добре. През последното тримесечие растежът е бил 3,8%. Повечето хора биха казали, че това е "гореща" икономика“, казва проф. Рам Шивакумар. Но усещането в страната не е топло. Въпреки че инфлацията е на по-ниски нива спрямо преди година, бедността се е повишила, сочат официалните данни.

А за Тръмп е важен не само обликът на Америка у дома, но и по света. За първи път от 30 години насам САЩ възобновяват тестовете на атомно оръжие - ход, който вероятно ще се възприеме от чуждестранните противници като демонстрация на американска военна мощ. „Обичам да спирам войни“, каза президентът на САЩ. „Не мисля, че който и да е друг президент е спрял дори една война. Аз спрях осем войни за осем месеца. И получих ли Нобелова награда? Не“.

Войната в Украйна, която Тръмп се зарече да прекрати за 24 часа, обаче се оказа костелив орех за плановете му. Американският президент извади руския си колега Владимир Путин от дипломатическата изолация на Запада с очакването новият курс към Русия да доведе до напредък за край на войната. Но тази политика не се увенча с успех. След десет месеца колебание и отменена втора среща с Путин, Доналд Тръмп най-накрая наложи сериозни санкции срещу Русия, поставяйки нейните два най-големи петролни гиганта - „Роснефт“ и „Лукойл“ - в черния списък на Министерството на финансите на САЩ.

Балансът на силите в Украйна можеше да бъде променен с изпращане на далекобойни ракети „Томахоук“. Пентагонът даде зелена светлина, но Тръмп обяви, че не обмисля такъв ход.

И още - през тази година Тръмп предприе най-острия завой в американската политика към Иран от десетилетия насам. Той нареди прецизни удари по ключови ядрени обекти и възроди страха от открит конфликт в региона. Съединените щати станаха и пряк посредник в конфликта между израелци и палестинци. Безспорно най-големият напредък беше постигнат с връщането на заложници от Хамас и подписването на първата фаза на плана на Тръмп за мир в Газа. Мирът там обаче остава крехък, а потенциалните съюзници, които трябва да изпратят войски за стабилизиране на Ивицата, все още изчакват гаранции за сигурността.

А на американска земя вече се наблюдават реални атаки срещу свободата на словото и независимата журналистика. В безпрецедентен ход Пентагонът изиска от медиите да подпишат декларации, че няма да публикуват „неодобрена информация“ - мярка, която редица правозащитни организации определиха като заплаха за демокрацията. Междувременно чуждестранни студенти с визи бяха предупредени, че могат да загубят статута си, ако участват в демонстрации, а някои бяха извикани на разпити заради публикации в социалните мрежи. Дори притежатели на зелена карта са подложени на допълнителни проверки и изисквания да предоставят достъп до телефоните и профилите си.

Според анализатори ефектът, който Доналд Тръмп има върху основните свободи и реториката в страната, ще остави трайна следа поне за едно поколение напред. Те предупреждават, че плановете за радикална реорганизация на изпълнителната власт могат да променят пътя на демокрацията, да засегнат расовата справедливост, а действията на администрацията да застрашат самите конституционни права.

„Но това, което не очаквахме, беше институциите просто да се предадат - било то университети, адвокатски кантори или дори избрани представители. Докато стоим тук с вас, буквално нямаме представители в Камарата на Съединените щати. Те просто изчезнаха. Няма ги“, казва Ед Йонка от Американския съюз за граждански свободи.

През изминалите 12 месеца не липсваха и скандали. Президентът Доналд Тръмп отрече да е имал близки отношения с покойния вече осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Въпреки първоначалното обещание да разсекрети всички материали по делото „Епстийн“, администрацията на Тръмп в рязък обрат обяви, че не съществуват доказателства за списък с клиенти на милиардера. Вместо списъци, на бял свят се появиха рисунки, които предизвикаха вълна от спекулации.

Според редица политически експерти този мандат на Тръмп може да се разглежда като управление на отмъщението, в което политическият апарат преследва опоненти, бивши врагове и дори майстори на сатирата. А лоялните последователи, включително осъдените за щурма в Капитолия, бяха помилвани.

Междувременно бурните протести из цялата страна под надслов „Без крале“ продължават. Протестиращите казват, че силата на демокрацията не лежи там, където се коват законите, а по улиците и пред урните - където хората отстояват правата и свободата си.

