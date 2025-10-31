Американският президент Доналд Тръмп нареди на армията да възобнови незабавно изпитанията на ядрени оръжия, слагайки край на 33-годишна пауза. Изненадващото съобщение беше направено в социалната мрежа, докато президентът е пътувал с хеликоптер за среща с китайския си колега Си Дзинпин. По темата в „Твоят ден“ говори проф. Бранислав Сланчев, преподавател в Калифорнийския университет.

Според проф. Бранислав Сланчев реакциите в САЩ са предимно негативни. „Реакциите са негативни като цяло, по простата причина, че никой не разбира защо го прави това“, коментира той.

Изпитания на ядрените оръжия: Ще сложи ли Тръмп край на мораториума?

Проф. Сланчев оспорва твърдението на Тръмп, че други държави провеждат ядрени тестове. „Реално никой не е тествал, никой не е изпитвал нови ядрени оръжия. Последният път бяха севернокорейците през 2017-та, ако не се лъжа. Това, което наскоро руснаците направиха, е, че те изпитаха носители на ядрени оръжия, а не самите ядрени оръжия“, обяснява той.

Сланчев припомни, че дебатът за модернизация на ядрения арсенал не е нов. Още по време на първия си мандат Тръмп е говорил за това, като дори е увеличил бюджета за модернизация с близо 25%. Програмата за обновяване на стратегическата триада е започнала още по времето на администрацията на Обама.

„Няма никакъв смисъл от ядрени изпитания, по простата причина, че принципите са много ясни на учените. Те имат компютърни модели, с които могат да направят симулациите, за да видят точно как ще работят“, казва проф. Сланчев. Той добавя, че основната причина за забраната на опитите в миналото е било „страхотното замърсяване“, заради което американското правителство все още изплаща обезщетения на граждани.

Според проф. Сланчев възобновяването на тестовете от страна на САЩ почти сигурно ще провокира ответна реакция. „Хората са много притеснени тука, специалистите също, че ако тръгне Америка да тества оръжия, такива ще започнат и руснаците, и вероятно китайците също да го правят, ако не за друго, само за да покажат, че не се страхуват“, прогнозира той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка