Трябва да се върнем към начина на преговори за капацитет, мощности и сила между ядрените държави, белязал Студената война. Така дипломатът Елена Поптодорова коментира в студиото на "Твоят ден" изявлението на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че е инструктирал Пентагона да започне незабавни изпитания на ядрените оръжия на страната, така че да бъде постигната реципрочност с другите ядрени сили.

"Неизбежно е на фона на случващото се досега - вече четири години слушаме заплахи от Кремъл за употреба на ядрено оръжие. Преди пристигането на Тръмп в Азия, Северна Корея изстреля ядрена ракета, а заявките на различни държави по темата продължават. Трябваше да се премине към цялостно преразглеждане на ядрената картина. Само ясен регламент за възпиране, верификация и измерване на ядрените мощности ще доведат до прозрачност и баланс в сферата. Досега САЩ бяха в пасивна или слаба позиция спрямо заплахите на Русия", подчерта Поптодорова.

На свой ред международният анализатор Огнян Дъскарев изрази мнение, че не е станало ясно дали нареждането включва изпитания на ядрени експлозии, или само установки.

"Онзи ден руснаците тестваха балистичната ракета "Буревестник", чийто обсег достига 14 000 км. След срещата Тръмп - Путин в Аляска обаче малцина обърнаха внимание, че беше намалена до минимум опасността от атомна война. Голяма новина е, че американският президент обяви постигната договореност за едногодишен договор с Китай - за възобновяване на износа на редки минерали", отбеляза още Дъскарев.

Според него е важно коя страна колко бойни глави има. Русия притежава над 5400. "САЩ са с около 300 по-малко, трета е Китай и е много назад. Затова Тръмп е решил да поднови ядрените тестове", отбеляза анализаторът.

Съобщението на Тръмп бележи обрат в десетилетната ядрена политика на САЩ. Последният ядрен тест в САЩ бе проведен през 1992 г., преди президентът Джордж Х. У. Буш да наложи мораториум върху подобни действия в края на Студената война.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова