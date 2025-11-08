Продължава издирването на 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша. Тази сутрин планински спасители и доброволци тръгнаха към планината. Около обяд в събота от Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха, че камера около хижа "Алеко" е засякла жената. Вдигнат е и дрон от последно поколение.

Тя е в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Пътеките в района са обходени с кучета и хора, във високите части с дронове, съобщиха вчера от ПСС на БЧК.

По информация на МВР жената е висока 172 см, с кафяви очи, нормално телосложение, черна къса коса. Облечена е с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки.

Пред NOVA майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

„Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът”, разказа майката. „Според мен го е планувала. Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи”, разказа още майката. Тя вече е обходила Боянския водопад и Камен дел. Казва, че дъщеря ѝ отскоро прекъснала комуникация с приятелите си.

ПСС съветва доброволците да не тръгват без съгласуване. Изключително важно е да не бързат, за да не объркват кучетата с излишни шумове и миризми.

Екипи със 8 специално обучени кучета и много доброволци тръгна по 7 маршрута към високите точки на планината.



„Продължаваме да обхождаме райони, които не са претърсвани, за да покрием максимално района”, заяви Емил Нешев, ПСС.



Но от спасителната служба предупредиха доброволците. „Да не тръгват самосиндикално, да се посъветват със спасителите, МВР, да няма неконтролирани излизания, защото има и опасности”, заяви Нешев.



„Условията, Слава Богу, не са толкова тежки, участвала съм и преди и знам какво е на близките”, заяви доброволецът Ива Димитрова.

Стефани е била облечена с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70.

Снимки: Иван Кънчев